Жительница Курска кинула в 6-летнюю девочку битое стекло из мести соседям. Видео

Жительница Курска ведет войну со своими соседями. Она постоянно досаждает им странными выходками — летом вылила на территорию мочу. Как рассказала «360» пострадавшая Мария Масалова, у них на территории стоял детский домик, именно он и пострадал. Но это не первая попытка соседей досадить им.

«У меня это просто в голове не укладывается. У людей вообще тормозов никаких. Не то что понимания, что можно, а что нельзя — они вообще опасны для социума», — рассказала Мария.

А недавно агрессивная женщина бросила в девочку камень и битое стекло, что зафиксировала камера видеонаблюдения над воротами Масаловых. У ребенка появилась гематома на руке.

Бабушка ребенка рассказала, что «любви к этой женщине никогда ни у кого из соседей не было», она всегда была агрессивной и конфликтовала со всеми.

«Тут и матершина и поливы (мочой) — все от них в шоке. У нас с ней конфликт начался в 2015 году, когда она пришла и потребовала, чтобы мы подключали себе газ от нее за 100 тысяч рублей. Мы не согласились, и они периодически начали отключать нам газ, так как кран был на их территории. Все это сопровождалось вызовом полиции», — рассказала она.

В 2016 году соседи полностью перекрыли Масаловым газ, несмотря на то, что в доме были маленькие дети и болеющие пожилые люди. Семье пришлось проводить его от других соседей. В итоге, когда агрессивная женщина поняла, что ей никто не заплатит, стала поливать их огород мочой и жечь часами костры.

В итоге конфликт вышел в активную фазу, и теперь соседка, как сказали пострадавшие, «не видит берегов». По словам Масаловых, местные чиновники не реагируют на просьбы усмирить зарвавшуюся женщину. Но пока им ничем помочь не смогли.