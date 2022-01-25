Жительница Крыма сбросила 30 кг и стала пауэрлифтером в 42 года

Жительнице Севастополя Светлане Гапон удалось сбросить около 30 килограммов за полтора года. Историю о своем преображении крымчанка рассказала сайту kp.ru.

В 40 лет, по словам Светланы, ей захотелось перемен, и она решила начать работать на себя и печь кондитерские изделия. Таким образом, находясь без движения, она каждую неделю набирала по несколько килограммов, пока цифра на весах не приблизилась к значению 90.

«Для меня это было сильным потрясением. Сначала было даже больно смотреть в зеркало, я постоянно плакала и не могла спокойно умываться или краситься. Мне просто этого не хотелось. Я даже вещи себе новые не покупала, потому что никак не могла принять себя в новом теле», — рассказала женщина.

Свои проблемы с лишним весом Светлана связывала с возрастом, гормональными сбоями и генетикой. Однако когда она начала заниматься с тренером и рассказывать ему о питании, оказалось, что она даже не доедала. Женщине пришлось увеличивать порции и ставить на телефон напоминания о необходимости поесть.

«Иногда вес стоял на месте и как бы я не старалась, он не уходил. Тогда мой тренер посоветовал мне устраивать так называемые чит-милы, когда раз в неделю я позволяла себе все, что хочется. И потом вес сам уходил. Лайфхак!», — сообщила крымчанка.

В 42 года Светлана решила начать спортивную карьеру. После похудения она стала профессионально заниматься пауэрлифтингом и даже занимать первые места на соревнованиях. Сейчас, по словам крымчанки, ее вес составляет 60 килограммов. Ей хочется надевать платья, юбки и видеть красивое отражение в зеркале.