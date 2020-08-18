Жительница Крыма пыталась убить дочь

Причиной конфликтов стал тот факт, что молодожены собирались переехать с внуком в другой город после свадьбы.

«В ходе одного из них мать у подъезда дома, где проживала пара, нанесла дочери ножевое ранение в область живота», — пояснили в ведомстве.

Пострадавшую доставили в больницу, угрозы для ее жизни нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».