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    18 августа 2020, 20:28

    Жительница Крыма пыталась убить дочь

    Дарья Морозова

    Женщина пыталась убить свою дочь из-за ссоры на почве ее замужества. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт СУ СК по республике Крым.

    Причиной конфликтов стал тот факт, что молодожены собирались переехать с внуком в другой город после свадьбы.

    «В ходе одного из них мать у подъезда дома, где проживала пара, нанесла дочери ножевое ранение в область живота», — пояснили в ведомстве.

    Пострадавшую доставили в больницу, угрозы для ее жизни нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

    Новости SMI.FM