Жительница Краснотурьинска обвинила медиков в причинении повреждений младенцу

В переломах рук и ребер, которые появились у новорожденного после родов, обвинила врачей жительница Краснотурьинска. Она не верит заявлениям врачей о том, что травмы могут быть вызваны генетическим заболеванием. Об этом сообщил сайт Tagilcity.ru.

Женщина родила сына 13 октября, а 18 октября ей сказали о том, что у него сломаны ребра. 22 октября выяснилось, что у малыша также сломаны и руки. После родов ребенок был помещен в реанимацию.

По словам матери, она сразу поняла, что ручка у сына слабая. Но сделанный рентген перед подключением младенца к трубкам выявил, что все в порядке. Медики сообщили, что снимок отправили в детскую больницу, где сказали, что ребра ребенка сломаны.

По словам матери младенца, врачи объяснили ей это возможным генетическим заболеванием у ее сына. При этом она сама не верит в эту версию, но пока официальные жалобы никуда не направляла.