Жительница Красноярского края солгала о минировании МФЦ из-за нежелания стоять в очереди

Жительницу Минусинска в Красноярском крае задержали за ложное сообщение о минировании административного здания. Женщина заявила, что не хотела стоять в очереди.

В пресс-службе регионального МВД рассказали, что 4 марта в дежурную часть поступило сообщение о том, что в учреждении якобы оставили опасное устройство. На место выехала следственно-оперативная группа. В итоге никаких предметов, которые представляют для жизни людей, не нашли.

Оказалось, что ложное сообщение о минировании оставила 46-летняя местная жительница. Она объяснила, что позвонила в полицию, увидев длинную очередь. Ждать ей не хотелось, поэтому она соврала про опасный предмет в здании.

Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, речь идет об МФЦ Минусинска. Женщину задержали. В ее отношении открыли уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Местной жительнице может грозить до пяти лет лишения свободы. Пока подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.