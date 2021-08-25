Жительница Красноярска выставила на продажу коллекцию Kinder за 800 тысяч рублей

На Avito появилась коллекция игрушек Kinder за 800 тысяч рублей. Продает ее россиянка Ольга Кооп. Она рассказала «360», что отдаст коллекцию тому, кому она действительно нужна, а для такого покупателя она готова скинуть пару сотен тысяч.

Жительница Красноярска выставила на сайте объявлений 3,1 тысячи игрушек знаменитого бренда.

«Наверное, каждый в детстве, особенно в 90-е, собирал эти игрушки, когда они появились. Это было в диковинку. Мне мама купила первый киндер в 1992 году. Так началась эта коллекция. Первыми были львята, потом бегемотики. В середине 90-х моя коллекция росла, появилась возможность покупать их чаще», — рассказала женщина.

Собеседница «360» отметила, что иногда она обменивалась с друзьями на более редкие экземпляры, так коллекция выросла.

«Потом у меня появились дети. Я им покупала Kinder, игрушки к себе складывала, они шоколад ели. Сейчас уже нет такого интереса, не в том возрасте. Моих детей эта коллекция не интересует. Поэтому я выставила на продажу», — пояснила коллекционер.

Она призналась, что коллекция ей очень дорога, так как она собирала ее лично. Но игрушек так много, что приходится хранить их в ящике. Им необходимо пространство, за ними нужно ухаживать. По ее мнению, любой коллекционер это понимает.

Объявление висит месяца четыре. Но серьезных покупателей еще не было. В основном просят продать отдельную игрушку или коллекцию.

«Спрашивают, не много ли нулей. Странно, что люди считают, что огромную коллекцию нужно продавать за 800 рублей. Адекватных пока не нашлось. Не продаю по коллекциям, потому что это потеряло бы свою ценность», — уточнила продавец.

Ольга Кооп отметила, что коллекционеру, который по частям начинает разрывать свою коллекцию, это немного больно.

«Она все-таки собиралась с таким трудом и любовью. Когда отщепляешь кусочек, непонятно, что у тебя остается. Полностью ее сможет купить только тот человек, которому она действительно нужна», — сказала женщина.

Если такой человек найдется, то Ольга готова уступить тысяч 200. Торг возможен, но про рассрочку она пока не думала.