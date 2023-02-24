Общество 24 февраля 2023, 15:56 Жительница Красноярска разделась и обмазалась грязью для привлечения внимания мэрии Девушка из Красноярска разделась для привлечения внимания мэрии к грязному воздуху Соцсети

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Жительница Красноярска разделась до белья и обмазалась грязью, чтобы привлечь внимание администрации к проблеме грязного воздуха в городе. Об этом написал «Подъем».

Странный перформанс, идея которого принадлежала фотографу Надежде Уткиной, пока привлек внимание только прохожих, и реакция была неоднозначной.

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Надежда призналась, что идея появилась после того, как она «посмотрела в окно и не увидела ничего». Девушка пожаловалась, что постоянно чувствует на улице запах гари, кругом полно пыли, и это «больная тема для всех красноярцев». По ее словам, люди надеются, что видео с полуголой девушкой поможет властям обратить внимание на проблему и «принять какие-то меры». Фотограф призналась, что любит свой город и у нее болит за него душа.

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В конце декабря 21-летняя российская студентка из Иркутска полностью разделась и сфотографировалась на двадцатиградусном морозе с елкой в лесу. Тем самым она призывала не рубить деревья к Новому году.