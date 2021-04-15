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    15 апреля 2021, 19:37

    Жительница Кракова вызвала службу защиты животных ради застрявшего на дереве круассана

    Ольга Назаркина

    Сотрудники службы защиты животных в Кракове «спасли» круассан, застрявший в ветках дерева. Спасателей вызвала местная жительница, которая приняла хлебобулочное изделие за игуану, сообщило издание Tjournal.

    Жительница Кракова вызвала службу защиты животных ради застрявшего на дереве круассана

    Женщина заявила, что жильцы ее дома боятся открывать окна из-за странного животного. По ее словам, этот «зверь» успел просидеть на ветке уже два дня. Затем она уточнила, что существо похоже на игуану.

    Инспекторы организации приняли вызов, хотя понимали, что ящерица в такую погоду не смогла бы жить на улице и, скорее всего, погибла бы. Они также не стали исключать вариант, что рептилия была чьим-то домашним питомцем, от которого просто жестоко избавились.

    При проверке выяснилось, что «зверь», застрявший в ветках дерева, — просто круассан. Скорее всего, кто-то из местных жильцов выбросил его в окно, чтобы покормить птиц. Несмотря на то, что никакого загадочного животного на самом деле не было и женщина обозналась, в службе защиты восприняли это спокойно.