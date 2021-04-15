Жительница Кракова вызвала службу защиты животных ради застрявшего на дереве круассана

Сотрудники службы защиты животных в Кракове «спасли» круассан, застрявший в ветках дерева. Спасателей вызвала местная жительница, которая приняла хлебобулочное изделие за игуану, сообщило издание Tjournal.

Женщина заявила, что жильцы ее дома боятся открывать окна из-за странного животного. По ее словам, этот «зверь» успел просидеть на ветке уже два дня. Затем она уточнила, что существо похоже на игуану.

Инспекторы организации приняли вызов, хотя понимали, что ящерица в такую погоду не смогла бы жить на улице и, скорее всего, погибла бы. Они также не стали исключать вариант, что рептилия была чьим-то домашним питомцем, от которого просто жестоко избавились.

При проверке выяснилось, что «зверь», застрявший в ветках дерева, — просто круассан. Скорее всего, кто-то из местных жильцов выбросил его в окно, чтобы покормить птиц. Несмотря на то, что никакого загадочного животного на самом деле не было и женщина обозналась, в службе защиты восприняли это спокойно.