Жительница Клина ходит по автобусам с трупами мертвых зверей

Жители Клина страдают от женщины, которая ходит по салонам общественного транспорта и трясет трупами котят. Она экспрессивно рассказывает о смерти своих животных и повергает в ужас пассажиров, среди которых дети.

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Соседка женщины с мертвыми котятами, Ирина Зенкина, сообщила «360», что даме давно поставлен диагноз — шизофрения. Но оставить ее под присмотром врачей в стационаре не представляется возможным.

«Был разговор с главврачом местной психиатрической клиники, где она стоит на учете. Она давно и неизлечимо больна. Изолировать от общества ее невозможно, потому что она по российским законам должна сама написать заявление. Родители у нее есть, отец, по-моему, такой же, мать вменяемая, но знать о ней ничего не хочет», — сообщила Зенкина.

Самоназначенная защитница животных терроризирует Клин давно, с 2010 года. Она постоянно пишет на всех жалобы, в министерства и правительство России.

«От нее все стонут. Проверяющие жалуются, что уже устали писать заявления. Но сейчас появился закон, защищающий животных, и мы будет продолжать писать жалобы уже на нее. Полицию привлекаем, она помогает, собак у нее забирают. Женщина эта мстит, соседям то дверь фекалиями намажет, то замок сломает так, что люди на работу попасть не могут. Узнает, что вы про нее написали, и за вас возьмется», — пообещала Ирина Зенкина.

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Ролик с женщиной в главной роли опубликовал один из пабликов «ВКонтакте». В комментариях к нему говорится, что эта женщина собирает животных на улицах, не кормит их, из-за чего они погибают. Потом она рассовывает трупики по пакетам и показывает их в общественном транспорте пассажирам. Одновременно живодерка рассказывает, что животные гибнут из-за некоего вируса.

«Привезла несколько животных в квартиру, и умирать стали мои кошки массово. Пятнышко (кличка котенка — прим. „360“) прыгала и скакала, а через два часа начала головкой биться об пол, потому что вирус в квартире был! Шесть кошек в октябре погибли, и вот эта уже одиннадцатая!» — эмоционально рассказывала пассажирка.

Зоозащитники города сообщили изданию «Подмосковье сегодня», что хорошо знают местную жительницу. Они готовят обращение в полицию по факту жестокого обращения с животными. Предполагается, что опубликованного ролика будет достаточно для начала проверки.

«Мера пресечения зависит от обстоятельств, которые установят при проверке. Если она истязает животных систематически и это приводит к гибели четвероногих, то женщина может понести ответственность по статье „Жестокое обращение с животными“. Санкции статьи подразумевают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — заявил член Московской областной коллегии адвокатов Денис Ротай.