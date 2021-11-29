Жительница Китая вплавь пересекла Амур, спрыгнув с теплохода

Китаянка переправилась через бурную реку Амур, прыгнув с идущего по ней теплохода. Впрочем, уйти далеко ей не удалось из-за пограничников.

Жительница Китайской Народной Республики очень хотела получить работу в России. С этой целью она спланировала и совершила переправу через реку Амур вплавь, спрыгнув с прогулочного теплохода, сообщила прокуратура Амурской области.

До этого 23-летняя китаянка один раз совершила полный рейс на этом теплоходе, присмотрев место, где тот проходил максимально близко к российскому побережью. Уже вечером состоялся второй рейс, в ходе которого и был совершен прыжок.

Однако далеко девушка не ушла: ее обнаружили российские пограничники. Заплыв может стоить ей теперь двух лет лишения свободы.

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