Разговор шел в чате, в котором собственники жилого комплекса в Казани обсуждали переход от управляющей компании в товарищество собственников жилья (ТСЖ). Женщина доказывала свою точку зрения, используя при этом ненормативную лексику. Она говорила матом про Ленара — сотрудника управляющей компании и владельца фирмы, установившей некоторым жителям двора кондиционеры и пожарную сигнализацию.

Мужчина не был добавлен в сообщество. Тем не менее одна из участниц беседы заскринила высказывания и отправила их адресату. В итоге Ленар подал на женщину в суд и выиграл дело.

Суд оштрафовал местную жительницу на тысячу рублей, написало агентство Ura.ru. Имя женщины не раскрывается.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил штрафовать лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за употребление нецензурных слов. Певец нецензурно выражался в разговоре о его супруге Валерии, футболисте Артеме Дзюбе и других знаменитостях. К тому же музыкант подает плохой пример молодым людям.