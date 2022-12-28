Общество 28 декабря 2022, 16:16 Жительница Казани пожаловалась на водителя, который отказался пускать мальчика в троллейбус

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В Казани водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту № 12, не пустила мальчика в транспортное средство. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на местную жительницу, которая оставила пост в социальных сетях.

Женщина рассказала, что водитель троллейбуса увидела стучащего по двери мальчика на остановке, но не впустила его.

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«Водитель повернула голову посмотрела на него, отвернулась и по газам, хотя внутри были пассажиры, но, к сожалению, никто не выходил на этой остановке», — написала она.

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Автор публикации выразила надежду, что руководство МУП «Метроэлектротранс» примет меры.