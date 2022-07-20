Жительница Казани пожаловалась на строителей, которые работали в ночное время суток

Жительница дома № 88, который находится на проспекте Победы в Казани, пожаловалась на строителей, работавших в ночное время суток. Об этом рассказал телеканал «Татарстан-24».

Она вышла к рабочим и требовала остановить стройку, поскольку они мешали ей спать, сообщил сайт inkazan.ru.

По словам юристов, в случае, если нарушается закон о тишине, то следует обращаться к правоохранителям. Данный закон имеет четкие границы действия и штрафные санкции.