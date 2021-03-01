Жительница Казани попросила помочь ей вернуть детей. Она заявила, что младшую удочерили сидевшие «на зоне 10 лет»

Екатерина Сафина из Татарстана обратилась к общественности за помощью, чтобы вернуть детей, которых отобрали за неуплату ЖКХ. Старшую дочь пока отдали бабушке, младшую определили в другую семью. Женщина заявила «360», что некие люди обманным путем оформили свидетельство о рождении младшей дочери на себя. Теперь документ у усыновителей, которые ранее сидели в тюрьме, как утверждает женщина.

Когда, оказывается, я не была лишена родительских прав в феврале 2018 года и отец был не лишенный, кто-то пошел в ЗАГС и получил свидетельство о рождении на мою дочь. Об этом я узнала только вчера. Это свидетельство попало в руки тем людям, у которых сейчас находится мой ребенок Екатерина Сафина.

Женщина утверждает, что усыновители — «это люди, которые были неоднократно судимы за серьезные статьи, сидели десять лет в тюрьме».

«Два года бабушка билась. Она просила, чтобы ее не разлучали с внуками. Ей приписывали какие-то долги. Людям, которые сидели на зоне десять лет, они находились во всероссийским розыске, моего ребенка отдали сразу при наличии отца», — добавила Екатерина.

Мама девочек заявила, что документ о том, что у ее дочери нет родителей, а также братьев и сестер, был выложен на сайте по продаже детей.

Юрист Максим Сураев заявил, что младшую девочку удочерили в августе 2019 года.

Бабушка и мама бьются во все двери, не могут нигде найти правду, потому что их лишили родительских прав. Они нигде не могут найти защиту. Обращались в прокуратуру, обращались в суд. Почему-то суд встает на сторону опеки. Маленькую девочку уже усыновила семья, но семья не благополучная, как я понимаю. Потому что один из родителей — папа — отсидел 13 лет за разбой Максим Сураев.

Адвокат призвал власти встать на защиту семьи и помочь вернуть родным Машу.

Суд заочно лишил родительских прав Екатерину Сафину несколько лет назад. Сама женщина тогда рассказывала RT, что это произошло из-за того, что она состояла в наркодиспансере, ее младшая дочь не ходила в детский сад, а также из-за плохих условий проживания семьи. СМИ писали, что у Сафиной были проблемы с алкоголем.

Сначала у нее отобрали младшую дочь и отправили в приемную семью. Позже в приют «Акчарлак» отдали старшую . Там она пробыла несколько месяцев до того момента, пока не разразился скандал с домогательствами. Дети пожаловались на сотрудника. Девочку оттуда забрала бабушка.