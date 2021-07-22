Жительница Казани передала курьеру записку с просьбой о помощи

Жительница элитного ЖК «Магеллан» в Казани передала курьеру записку с просьбой о помощи, сообщил источник «360». Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

«По данной ситуации информация уточняется. Когда информация будет полностью уточнена и достоверна, мы прокомментируем данную ситуацию», — сообщили «360» в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Как уточнил Telegram-канал Mash, днем 22 июля к жительнице элитного дома пришел знакомый. Во время ссоры мужчина стал угрожать приятельнице пневматическим оружием. Он не выпускал женщину из квартиры, но она догадалась заказать доставку еды и передать записку курьеру. В послании была написана просьба о помощи, утверждает канал.

Курьер обратился к правоохранителям, которые приехали на вызов. Полицейские забрали женщину и ее знакомого в участок. Теперь они выясняют все обстоятельства и причины передачи записки.