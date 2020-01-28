Жительница Казани кормила трех детей едой с помойки

В Казани в отношении многодетной матери возбудили уголовное дело из-за того, что она кормила семью объедками с помойки. Семья привлекла внимание правоохранителей после пьяного дебоша.

Как стало известно телеканалу «Татарстан 24», жалоба на женщину поступила в полицию в октябре прошлого года из-за пьяного дебоша в доме. Тогда выяснилось, что трое ее детей растут в неблагоприятных условиях и едят продукты, которые их мать приносит с помойки.

Органы по делам несовершеннолетних зафиксировали ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в отношении женщины возбудили уголовное дело.

«По результатам доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела, что прокуратура считает законным и обоснованным. Уголовное дело направлено прокурору для его изучения. Минимальная санкция — штраф в размере 100 тысяч рублей, максимальная санкция — лишение свободы до трех лет», — рассказала телеканалу старший помощник прокурора Кировского района Казани Елена Житлова.

Решается вопрос о лишении женщины родительских прав на всех троих ее детей.