Жительница Карачаево-Черкесии вылечилась от COVID-19 в 99 лет

Из ковидного госпиталя в Карачаево-Черкесии выписали 99-летнюю Евдокию Машталер. Две недели назад она поступила в больницу в тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав.

У пациентки была двухсторонняя пневмония, одышка, кислородная недостаточность. Первую неделю женщина провела в реанимации, где ей проводили противовоспалительную терапию и постоянно давали кислород.

В терапевтическом отделении к пациентке в силу возраста приставили индивидуальный сестринский пост, сказано в сообщении.

Машталер лежала в Черкесской городской больнице. Во время выписки ее провожали несколько медиков.

В марте в Черкесской городской поликлинике привился от коронавируса мужчина 1926 года рождения. Он стал самым возрастным жителем республики, которому поставили «Спутник V».

Всего по состоянию на 18 марта в республике прошли вакцинацию 10,4 тысячи человек. Половина из них — это люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. В Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек.