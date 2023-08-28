Общество 28 августа 2023, 07:58 Жительница Канады очнулась после комы и сразу вышла замуж Global News: жительница Канады успела выйти из комы за четыре дня до свадьбы pxhere.com

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В Канаде женщина очнулась после комы за считанные дни до собственной свадьбы. Врачи и жених сделали все возможное, чтобы долгожданная церемония состоялась. Об этом сообщило издание Global News.

Жительница канадского города Лондон Сара Кемпинска и ее жених два года готовились к свадьбе. Церемония бракосочетания была запланирована на 3 июня. Однако до этого женщина легла в больницу из-за аутоиммунного заболевания, поражающего легкие и дыхательные пути. Периодически она делала операции по удалению новообразований.

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После очередного хирургического вмешательства состояние невесты ухудшилось. Врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.

Намеченная свадьба оказалась под угрозой, но родственники невесты не стали отменять планы и продолжили готовиться к церемонии. Жених также попытался доделать все, что невеста не успела сама. Кроме того, персонал больницы помогал ему и даже ухаживал за волосами женщины, пока она была без сознания.

Прямо перед церемонией семья хотела перенести свадьбу, но женщина очнулась за четыре дня до важного мероприятия. Курс лечения завершился, самочувствие жительницы Канады улучшилось. В итоге она благополучно вышла замуж и заявила, что все произошедшее с ней стало чудом.