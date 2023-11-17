Общество 17 ноября 2023, 17:32 Сотрудница МВД из Калужской области получила титул «Народный участковый — 2023»

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Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев провел церемонию награждения победителей Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2023». Об этом сообщил сайт kp.ru.

По результатам финального голосования на сайте «Комсомольской правды», наивысший индекс доверия граждан получила старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Жуковскому району Калужской области майор полиции Юлия Андреева. Она завоевала титул «Народный участковый — 2023». В связи с этим ей досрочно присвоили звание подполковника полиции. Призами также стали статуэтка, нагрудный знак и автомобиль УАЗ «Патриот».