Жительница Калининграда нашла камеру в кабинете у гинеколога. Теперь ее не принимают в женской консультации

Калининградка Екатерина Зуева во время приема у гинеколога увидела, что на кушетку направлена камера, и возмутилась. Теперь к Зуевой относятся предвзято и отказывают в обследовании в женской консультации, где она наблюдается последние 15 лет.

Зуева рассказала «360», что отправилась на платное УЗИ в учреждение и позвала с собой на всякий случай правозащитницу Жанну Демчук. Женщину отправили в кабинет к заведующей, которая сначала заявила, что УЗИ сделают, но потом что-то пошло не так.

«Я вернулась в регистратуру и начала заполнять согласие. Тем временем заведующая выбежала в коридор и заявила, что платного приема сегодня нет. Дальше у меня было замешательство. Я даже не поняла, что произошло. И потом я осознала, что заведующая меня узнала, и именно поэтому заявила, что платного приема нет», — сообщила Зуева.

Собеседница добавила, что вместе с Демчук они стали выяснять, в чем проблема. Заведующая проронила, что врачи «отказываются вас принимать», потому что у них много пациентов.

Первой камеру в кабинете у гинеколога в этой женской консультации заметила пациентка Екатерина Серебренникова еще в феврале. Она и забила тревогу, после чего следователи начали проверку. О том, что ведется съемка, ее не предупредили. По уверению врачей, камеры устанавливают в кабинетах, чтобы следить за ценными вещами, а не снимать пациенток.