Жительница Югры захотела утопить ребенка-инвалида за испорченный отдых в аквапарке

Видеозапись с жалобами Закутней распространилась по социальным сетям.

«Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Людям не хочется слушать симфонию из ора ваших детей», — подчеркнула девушка в видео. Несколько секунд она прислушивалась к происходящему за кадром. «Походу он утонул, Аллилуйя. А нет, не утонул. Сколько дают за статью, если утопить его», — задалась вопросом Закутняя.

Позже стало известно, что тогда проводились занятия по реабилитации детей-инвалидов.

Интернет-пользователи обрушились с критикой на девушку: «Закон бумеранга никто не отменял, прилетит и ей», «Изолировать ее саму от „внешних раздражителей“».

Однако один из комментаторов выразил другое мнение. «Если проходят занятия с детьми, значит должны проходить занятия! Закончились, вывели детей, зашли другие отдыхать, вот и все. И не было бы конфликта», — заметил он.