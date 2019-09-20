Жительница Югры с ребенком столкнулась в лесу с медведем

Волкова рассказала, что наткнулась на хищника, когда гуляла с дочерью по лесу возле лыжной базы, расположенной рядом с поселком под Югорском.

«У меня было всего несколько секунд на раздумье. Первое, что я подумала: „Если мы не успеваем убежать, то я хватаю палку и отвлекаю медведя на себя и кричу Даше, чтобы она бежала“. Мы за считанные секунды взлетели на гору, где стояла машина», — рассказала Анастасия.

По ее словам, медведей возле поселка стало больше. Раньше их отпугивал шум работ по лесозаготовкам.

«Шла заготовка и вывозка леса. Естественно, дикие звери уходили далеко и здесь их видели крайне редко. А сейчас таких заготовок нет, леспромхозы давно уже разорились, которые у нас здесь находились. Вокруг тишина. Поэтому медведь с каждым годом все ближе и ближе подходит к жилью», — объяснила блогер.

Она добавила, что помимо медведей к поселкам стали ближе подходить лисы и волки.