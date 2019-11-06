Жительница Югры пожаловалась на платные услуги в спортивной школе

Лопухова рассказала, что ее ребенок посещает хоккейную секцию и за услугу заточки коньков их заставляли платить три с половиной года.

«На круглом столе с губернатором Югры Натальей Комаровой этот вопрос поднимался. [Глава региона] повторяла, что ледовая арена дотационная, и все оплачивает округ. И никаких платных услуг за заточку, за дополнительные занятия для воспитанников быть не может», — отметила женщина.

Людмила Лопухова также заявила, что родители намеренно публично отрицали наличие платных услуг.

«Когда была комиссия, то у родителей, которые обливают нас грязью, спросили, платно было или бесплатно? Естественно, в один голос все орали, что все было бесплатно, хотя мы вместе платили, иногда деньги занимали друг у друга, когда с собой не было», — пояснила Лопухова.

Заместитель директора муниципального автономного учреждения физической культуры «Арена» Сергей Байбородов заметил, что услуга по заточке коньков была платной по распоряжению местной администрации.

«Для хоккеистов заточка проводилась бесплатно по установленному тренером графику. А те, кто хочет точить коньки вне графика, могли это сделать по прейскуранту», — подчеркнул он.