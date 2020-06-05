Жительница Ямала с коронавирусом родила здорового малыша
Жительница Ямала с подтвержденным коронавирусом родила здорового ребенка. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на оперативный штаб округа.
Роды прошли благополучно. Новорожденный находится отдельно от мамы, чтобы не заразиться. Женщина и малыш чувствуют себя хорошо, скоро их выпишут.
В каком перинатальном центре лежит новоиспеченная мать, не сообщается.
Новый Уренгой лидирует по числу пациентов с выявленном коронавирусом. В городе зафиксировано 530 случаев, из них 96 человек выздоровели. За последние сутки там выявлено 14 новых случаев COVID-19.
Всего в России врачи зафиксировали 449 834 случаев. Среди них 5528 человек умерли, а 212 680 вылечились.