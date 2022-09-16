Жительница Ямала получила условный срок за избиение гражданского мужа | 360°

Общество 16 сентября 2022, 15:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жительница Ямала получила условный срок за избиение гражданского мужа

Читать 360tv в

В ЯНАО вынесли наказание жительнице Тазовского района, которая нанесла тяжкий вред здоровью своему гражданскому мужу. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО.

Инцидент произошел еще 5 июня в селе Антипаюта. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на 27-летнюю женщину и ударил ее гвоздодером по ноге. Супруга забрала у него инструмент и нанесла несколько ударов гражданскому мужу по голове. Увидев кровь, она вызвала скорую помощь.

Реклама

Обвиняемой присудили два года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Реклама

0 0 0 0 0 0