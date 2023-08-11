Общество 11 августа 2023, 11:51 Жительница Ямала, переехавшая из Сочи, назвала поселок Горки своим любимым местом в регионе

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Любимым местом на Ямале для местной жительницы Ульяны Дуркиной, переехавшей в Салехард из Сочи во время пандемии, является поселок Горки. Об этом она рассказала сайту «Ямал-медиа».

Дуркина живет в северном регионе уже четыре года и занимает должность главного специалиста отдела департамента молодежной политики ЯНАО. Местная жительница восхищается красотой бескрайней тундры, красивых лесов, болот и озер.

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Дуркина также назвала Ямал местом для сильных людей, которые готовы ставить перед собой большие вызовы.