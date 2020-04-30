Жительница Якутии с COVID-19 пошла на похороны. Теперь на коронавирус проверяют 60 человек

Женщина с подтвержденным коронавирусом должна была соблюдать карантин и никуда не выходить из дома. Несмотря на предписания, она пошла на похороны близкого человека. Теперь врачи проверяют на наличие инфекции еще 60 человек.

«Жительница Кобяйского района 24 апреля прилетела из Иркутска. Сразу по прибытии в Якутск она получила предписание о соблюдении режима самоизоляции, но была вынуждена его нарушить из-за похорон близкого человека», — приводит РИА «Новости» сообщение регионального оперштаба.

Необходимые анализы у женщины взяли медики в поселке Сангар, а затем передали специалистам из Якутска. Положительный результат тестов пришел 29 апреля.

После похорон врачи выявили 60 человек, которые успели пообщаться и инфицированной. Сейчас ни у кого из них нет симптомов ОРВИ или пневмонии. У всех жителей уже взяли анализы и отправили на исследования. Некоторые из них направлены в обсерватор, а другие соблюдают самоизоляцию.

«Сегодня выявляется второй круг контактов», — отметил оперштаб.

Всего в Якутии насчитывается 212 пациентов с COVID-19. По России зафиксировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 11 619 человек, погибли — 1073.