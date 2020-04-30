    30 апреля 2020, 16:58

    Жительница Якутии с COVID-19 пошла на похороны. Теперь на коронавирус проверяют 60 человек

    Дарья Бунякова

    Женщина с подтвержденным коронавирусом должна была соблюдать карантин и никуда не выходить из дома. Несмотря на предписания, она пошла на похороны близкого человека. Теперь врачи проверяют на наличие инфекции еще 60 человек.
    Жительница Якутии с COVID-19 пошла на похороны. Теперь на коронавирус проверяют 60 человек

    «Жительница Кобяйского района 24 апреля прилетела из Иркутска. Сразу по прибытии в Якутск она получила предписание о соблюдении режима самоизоляции, но была вынуждена его нарушить из-за похорон близкого человека», — приводит РИА «Новости» сообщение регионального оперштаба.

    Необходимые анализы у женщины взяли медики в поселке Сангар, а затем передали специалистам из Якутска. Положительный результат тестов пришел 29 апреля.

    После похорон врачи выявили 60 человек, которые успели пообщаться и инфицированной. Сейчас ни у кого из них нет симптомов ОРВИ или пневмонии. У всех жителей уже взяли анализы и отправили на исследования. Некоторые из них направлены в обсерватор, а другие соблюдают самоизоляцию.

    «Сегодня выявляется второй круг контактов», — отметил оперштаб.

    Всего в Якутии насчитывается 212 пациентов с COVID-19. По России зафиксировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 11 619 человек, погибли — 1073.