Жительница Якутии с COVID-19 пошла на похороны. Теперь на коронавирус проверяют 60 человек
«Жительница Кобяйского района 24 апреля прилетела из Иркутска. Сразу по прибытии в Якутск она получила предписание о соблюдении режима самоизоляции, но была вынуждена его нарушить из-за похорон близкого человека», — приводит РИА «Новости» сообщение регионального оперштаба.
Необходимые анализы у женщины взяли медики в поселке Сангар, а затем передали специалистам из Якутска. Положительный результат тестов пришел 29 апреля.
После похорон врачи выявили 60 человек, которые успели пообщаться и инфицированной. Сейчас ни у кого из них нет симптомов ОРВИ или пневмонии. У всех жителей уже взяли анализы и отправили на исследования. Некоторые из них направлены в обсерватор, а другие соблюдают самоизоляцию.
«Сегодня выявляется второй круг контактов», — отметил оперштаб.
Всего в Якутии насчитывается 212 пациентов с COVID-19. По России зафиксировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 11 619 человек, погибли — 1073.