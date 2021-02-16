Жительница Ижевска завела в квартире 50 кошек. Они не дают покоя соседям

Любительница кошек из Ижевска завела в обычной квартире около сотни хвостатых любимцев. Животные в таком количестве не дают нормально жить соседям, которые жалуются на нестерпимый запах.

«Нам мешает в основном запах. Мы живем над ней. <…> Если кто-то там говорит, что кричат животные, шумят, мы не слышим. Может быть, там внизу слышно. Но запахи ужасные. <…> Видимо, у нее животные на балконе нужду справляют, в теплое время года окна открыть невозможно, потому что идет такое амбре снизу, что вот просто задохнуться. Ну и периодически в подъезде становится очень запашисто и очень ароматно», — рассказала «360» соседка хозяйки кошек.

По ее словам, ей уже жалко кошек, которые живут в ужасных условиях. Обращения в полицию и управляющую компанию пока никаких результатов не дали. Хозяйка животных на контакт не идет. С ней общаются через записки, которые вешают на дверь.

Еще одна женщина, которая живет по соседству, рассказала, что из-за вони дверь в квартиру, где обитают кошки, заливали монтажной пеной.

Устроившая кошачий приют жительница Ижевска все обвинения в свой адрес отрицает. Она ничего не стала рассказывать про питомцев, которые мешают людям жить. Собеседница сообщила, что ее шантажируют и вымогают деньги, обвиняют в том, что она не делает, а войну с «курящими в подъезде наркоманами и алкашами» она ведет уже давно.