Жительница Ижевска засудила коммунальщиков за шум и вибрацию от трамваев

Ижевчанка еще в апреле прошлого года пожаловалась в Роспотребнадзор на то, что проходящие около ее дома трамваи не дают спокойно жить — от них шум и вибрация. Суд оштрафовал МУП «ИжГЭТ» на 10 тысяч рублей.

Как сообщил сайт Роспотребнадзора по Удмуртии, во время расследования специалисты выяснили, что уровень шума и вибрации от трамваев действительно превышает норму. Это нарушение закона. В ведомстве составили административный протокол и направили его в Первомайский районный суд Ижевска.

«В сентябре 2020 года по решению суда хозяйствующему субъекту был назначен штраф в размере 10 000 рублей. Не согласившись с принятым решением суда, МУП „ИжГЭТ“ обратилось с апелляционной жалобой в Верховный суд Удмуртской Республики», — говорится в сообщении ведомства.

В декабре Верховный суд региона отказал коммунальщикам и оставил решение районного суда в силе.