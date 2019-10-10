Жительница Истры открыла компанию по аренде игрушек

Лайфхак для мамочек: нет денег на новые игрушки для ребенка — арендуй! В подмосковной Истре можно взять игрушки напрокат. Хорошая идея помогает и родителям, и детей развивает — но есть и свои обратные стороны. Какие — расскажет телеканал «360».

Молодые мамы не всегда могут позволить себе приобрести новые игрушки для своих детей. Одна из главных причин — высокая цена. С этим в свое время столкнулась и Мария. Она покупала для дочери огромное количество игр, но потом поняла, что ребенку все быстро надоедает. Да и места занимают достаточно много. Пока была в декрете, появилась мысль создать свой стартап. Теперь сдает игрушки в аренду.

«Ребенок всегда доволен новой игрушке и ему интересно, когда это что-то новое, большое, глаза загораются. Поэтому, конечно, родители довольны. Потому что это удобно, выгодно. Это не надо платить полную стоимость игрушки», — сказала Мария Бондаренко, начинающая бизнес-леди.

Многие родители оценили идею Марии. Игрушки на вид абсолютно новые и цена подходящая. Небольшой набор для ребенка стоит, в среднем, 300 рублей в месяц.

Конечно, каждый родитель заботится о здоровье своего ребенка. Поэтому многие задаются вопросом чистоты арендуемых игрушек. Мария успокаивает — здесь каждый элемент проходит необходимую дезинфекцию.

Источник фото: телеканал «360»

«После возвращения игрушки к нам, мы ее обрабатываем специальными средствами антибактериальными. При необходимости используем парогенератор. Дальше, после обработки у нас проходит очистку антибактерицидной лампой. После этого мы запаковываем все в индивидуальную пленку и игрушка готова к потреблению», — сказала Мария Бондаренко, начинающая бизнес-леди.

Зачастую, родители арендуют игрушки совсем ненадолго. Врач-педиатр рассказал, насколько все-таки важно для малышей иметь свои личные игрушки.

«Это плохо, когда нет вот такой психологической привязанности. Собственно говоря, все становится очень одноразовым. А для ребенка важно, чтобы была какая-то своя игрушка, о которой он бы мог заботиться, с которой он мог бы вместе кушать, потом ее, условно, и помыть, и ей что-то рассказать и поделиться», — сказала Галина Серпуховитина, врач-педиатр.

Дальше в планах Марии развивать свой маленький семейный бизнес. Кроме игрушек, планирует сдавать в аренду манежи, коляски и другие детские вещи.