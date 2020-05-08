    08 мая 2020, 13:30

    Жительница Индии рассказала, как похудела на 33 килограмма

    Анастасия Кременчугская

    35-летняя Рупсиха Бора Деори, жительница Индии, рассказала, как ей удалось похудеть на 33 килограмма за семь месяцев. Об это сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на иностранное издание.

    Женщина поправилась на 35 килограммов после рождения второго ребенка. Вес в 90 килограммов не только изменил ее до неузнаваемости, но и наносил серьезный вред здоровью. Стали появляться боли в спине, простые дела по хозяйству давались с трудом.

    Девушка начала с резкого похудения. Она рассказала, что бывали дни, когда приходилось обходиться одним салатом или есть только бананы. Такое «самолечение» ожирения привело только к появлению раздражительности и усталости. Весь сброшенный вес вернулся обратно, когда она начала есть обычными порциями.

    Тогда девушка начала заниматься фитнесом и перешла на новую диету. Она состояла из ее любимых продуктов. Также Деори отказалась от нездоровой и консервированной пищи.

    Именно так она смогла сбросить 33 килограмма.