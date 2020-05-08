Жительница Индии рассказала, как похудела на 33 килограмма

Женщина поправилась на 35 килограммов после рождения второго ребенка. Вес в 90 килограммов не только изменил ее до неузнаваемости, но и наносил серьезный вред здоровью. Стали появляться боли в спине, простые дела по хозяйству давались с трудом.

Девушка начала с резкого похудения. Она рассказала, что бывали дни, когда приходилось обходиться одним салатом или есть только бананы. Такое «самолечение» ожирения привело только к появлению раздражительности и усталости. Весь сброшенный вес вернулся обратно, когда она начала есть обычными порциями.

Тогда девушка начала заниматься фитнесом и перешла на новую диету. Она состояла из ее любимых продуктов. Также Деори отказалась от нездоровой и консервированной пищи.

Именно так она смогла сбросить 33 килограмма.