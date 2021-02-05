Жительница ХМАО рассказала о грубом обращении контролера с ее дочерью

«Деньги на проезд были, купила билет, бросила его через пару минут в баночку мусорную где лежало уже пару билетов. На остановке зашел контролер. Спрашивала билеты, ребенок стал доставать и показывать ей», — поделилась горожанка.

По ее словам, контролер разоралась и заставила ребенка платить за билет снова, после чего подвела к водителю, который подтвердил, что девочка оплатила проезд.

«Она на этом не успокоилась, требовала денег или выйти из автобуса. Ребенок ей отдал 24 рубля вместо 27 рублей — больше не было, а она их кинула в ребенка», — добавила женщина.

Сотрудникам информагентства не удалось получить комментарий в городском АТП.