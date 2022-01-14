Жительница Хабаровского края может получить наказание за контрабанду таблеток для похудения

Хабаровчанка заказала через интернет таблетки для снижения веса, содержащие сибутрамин. За это ее могут осудить на 12 лет тюрьмы.

Как написало издание transsibinfo.com, посылка шла из Республики Казахстан. Ее содержимое обнаружили сотрудники таможенной службы. Проведенный анализ показал, что в таблетках содержится запрещенное вещество — сибутрамин. В общей сложности его в посылке оказалось 158 граммов. За это жительницу Хабаровского края могут осудить на 12 лет тюрьмы.

Сама нарушительница уверяет, что заказала таблетки в количестве 480 штук для личного употребления и не знала об их содержании.