    25 февраля 2020, 17:55

    Жительница Хабаровска разыскала в США семилетнюю дочь и вернула на родину

    Ирина Нагайникова

    Американский суд принял сторону матери из Хабаровска, ребенка которой увезли в США отец с новой женой. Об этом сообщил сайт «Восток-Медиа».

    Бывший муж жительницы Хабаровска без ее ведома увез их общего ребенка в США, куда переехал с новой супругой. Как сообщил «Царьград», местные власти предоставили семье решать конфликт самостоятельно. Следующие полгода женщина потратила на розыск ребенка в чужой стране. Благодаря соцсетям и неравнодушным гражданам она разыскала дочь.

    13 февраля прошла первая встреча матери с дочерью, а 17 февраля окружной суд Флориды вынес окончательное решение в пользу россиянки.

    23 февраля женщина с дочерью вернулась на родину.