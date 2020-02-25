Жительница Хабаровска разыскала в США семилетнюю дочь и вернула на родину
Американский суд принял сторону матери из Хабаровска, ребенка которой увезли в США отец с новой женой. Об этом сообщил сайт «Восток-Медиа».
Бывший муж жительницы Хабаровска без ее ведома увез их общего ребенка в США, куда переехал с новой супругой. Как сообщил «Царьград», местные власти предоставили семье решать конфликт самостоятельно. Следующие полгода женщина потратила на розыск ребенка в чужой стране. Благодаря соцсетям и неравнодушным гражданам она разыскала дочь.
13 февраля прошла первая встреча матери с дочерью, а 17 февраля окружной суд Флориды вынес окончательное решение в пользу россиянки.
23 февраля женщина с дочерью вернулась на родину.