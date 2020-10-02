Жительница Екатеринбурга взяла в качестве отчества имя матери

Раньше Чикинда была Аллой Васильевной, а теперь она — Алла Ириновна. Ни с какими проблемами при смене отчества она не столкнулась. Написала заявление и оплатила госпошлину.

Новое свидетельство о рождении жительница Екатеринбурга получила 1 октября, теперь ей предстоит поменять другие документы.

«Я понимаю, что на это потребуется много времени и сил, но к этому готова», — рассказала Чикинда.

Прежде всего она поменяет паспорт, загранпаспорт, СНИЛС и свидетельство ИНН.

«Рожала меня мама и именно ее имя должно быть закреплено в моих документах, вопреки непонятно откуда взявшимся патриархальным традициям», — объяснила Чикинда.

У женщины сложились с матерью близкие отношения, а вот с отцом они почти не общаются. По словам жительницы Екатеринбурга, мать в принципе играет намного большую роль в жизни каждого человека, потому что она вынашивает, рожает, вскармливает и воспитывает человека, написало ИА НСН.

По статье 58 Федерального закона № 143 «Об актах гражданского состояния», после достижения 14-летия россияне вправе сменить свое имя, фамилию и отчество.