Жительница Екатеринбурга получила штрафов на 50 тысяч на проданный автомобиль | 360°

Общество 12 октября 2022, 13:37 Поделиться Telegram

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Viber Жительница Екатеринбурга получила штрафов на 50 тысяч на проданный автомобиль

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Штрафы о нарушениях ПДД пришли жительнице Екатеринбурга за автомобиль, который она продала. Общая сумма составила 50 тысяч рублей, сообщил телеканал "Царьград".

По данным местных СМИ, женщина может обжаловать полученные штрафы.

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"Бывшая автовладелица может обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД, предоставить документы о продаже авто и снять с регистрационного учета этот автомобиль", - уточнили в ГИБДД.

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В ведомстве добавили, что это можно сделать на "Госуслугах".

Ранее автоэксперт Святослав Данилов сообщил, что штрафы на проданную машину могут приходить, если новый владелец не поставил ее на учет.

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