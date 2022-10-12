Жительница Екатеринбурга получила штрафов на 50 тысяч на проданный автомобиль | 360°

Все новости

Технологии

12 октября 2022, 13:53

МТС в 2022 году завысил цены на связь — ФАС

Мир

12 октября 2022, 13:53

Сербский министр назвала утечку на нефтепроводе «Дружба» частью энергетической войны

Реклама

Мир

12 октября 2022, 13:48

ВСУ задействовали на Запорожском направлении наемников из 34 стран

Подмосковье

12 октября 2022, 13:44

Еще 43 многоквартирных дома поставили на кадастр в Подмосковье

Подмосковье

12 октября 2022, 13:36

Бесплатные уроки программирования пройдут в школах Подмосковья

Подмосковье

12 октября 2022, 13:33

Главврач больницы в Домодедове рассказал о мерах поддержки «целевиков» в медицинских колледжах

Экология

12 октября 2022, 13:31

Бизнес призвали ответственнее относиться к экологии

Мир

12 октября 2022, 13:26

Песков объяснил, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечо

Подмосковье

12 октября 2022, 13:23

Еще 13 подъездных дорог к спортивным объектам отремонтировали в Подмосковье

Общество

12 октября 2022, 13:37

Жительница Екатеринбурга получила штрафов на 50 тысяч на проданный автомобиль

Читать 360tv в

Штрафы о нарушениях ПДД пришли жительнице Екатеринбурга за автомобиль, который она продала. Общая сумма составила 50 тысяч рублей, сообщил телеканал "Царьград".

По данным местных СМИ, женщина может обжаловать полученные штрафы.

Реклама

"Бывшая автовладелица может обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД, предоставить документы о продаже авто и снять с регистрационного учета этот автомобиль", - уточнили в ГИБДД.

Реклама

В ведомстве добавили, что это можно сделать на "Госуслугах".

Ранее автоэксперт Святослав Данилов сообщил, что штрафы на проданную машину могут приходить, если новый владелец не поставил ее на учет.

Штрафы

Машины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама