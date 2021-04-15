Жительница Екатеринбурга нашла ящерицу в консервированном зеленом горошке

Жительница Екатеринбурга обнаружила ящерицу в консервированном зеленом горошке. Тело мертвой рептилии она нашла на дне банке.

«Я уже успела попробовать горох. Съела почти все и нашла этот „сюрприз“ на самом дне банки. То ли ящерица, то ли крокодил», — рассказала E1.ru девушка.

Она обратилась с заявлением в магазин представительства фирмы и Роспотребнадзор.

В Екатеринбургском зоопарке местному изданию рассказали, что в банке лежала ящерица. Новорожденные крокодилы выглядят по-другому. Определить вид ящерицы по состоянию трупа специалисты не смогли.

Ранее специалисты предупредили россиян о нашествии комаров этим летом. Виной тому снежная зима и теплая весна. Насекомые будут готовы к атаке уже к маю. Помешать нашествию может только сухое лето — тогда разводиться комарам будет негде и к середине лета их численность упадет.

В конце января россиянин был задержан в аэропорту Сан-Паулу по подозрению в контрабанде. Биолог из России пытался пронести в самолет до Санкт-Петербурга более 200 живых существ.