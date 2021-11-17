Жительница Екатеринбурга лишилась состояния из-за лжеброкера и лжецелителя

Пожилая жительница Екатеринбурга лишилась крупной суммы денег из-за мошенников. Сначала пенсионерку обманул лжецелитель, у которого по телефону она хотела снять порчу, а затем лжеброкер, помогающий играть на бирже. Об этом написал kp.ru со ссылкой на городское УМВД.

«По словам заявительницы, она в интернете наткнулась на сайт изотерического центра, который делает диагностику здоровья человека. Женщина сделала заказ, после чего с ней связался неизвестный и предложил бесплатно в online-формате провести диагностику ее организма», — говорится в сообщении ведомства.

Доверчивая женщина поверила в то, что на нее наложена порча и за 200 тысяч рублей согласилась снять с себя проклятие. Часть средств женщина взяла в займ в микрофинансовых организациях.

Чтобы погасить кредиты, пенсионерка решила вступить в инвестиционную программу. Звонившая женщина сообщила, что с ней свяжется специалист, который занимается обучением брокерского дела. Когда лжеброкер заявил, что с переводом деньги возникли проблемы и надо пополнить счет, жительница Екатеринбурга поняла, что нарвалась на мошенников.

Позже, как она рассказала правоохранителям, ей пришлось потратить около 700 тысяч рублей. Сейчас полиция занимается поиском злоумышленников.