Жительница Екатеринбурга бросила кота в аэропорту, когда узнала, что за его место нужно платить

Жительница Екатеринбурга приехала в аэропорт с котом. Она не знала, что для животного нужно было покупать отдельный билет. Девушка нашла простой выход из этой ситуации: она его просто отставила на улице рядом с аэропортом Кольцово.

В пресс-службе аэропорта рассказали РИА «Новости», что кота хочет забрать стюардесса, которая ловила его. Кот в хорошем состоянии, но видно, что в стрессе. Питомца назвали Кольцов — в честь аэропорта. Пока животное находится в приюте «Клякса». Его туда передали во вторник.

«Мы обращаемся ко всем пассажирам, путешествующим с животными: пожалуйста, перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозки домашних животных, которые действуют в авиакомпании», — сообщили в пресс-службе.

Они призвали пассажиров не делать питомцев заложниками своей неосведомленности. После случившегося Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку.

Опрос, проведенный в 2019 году, показал, что многие российские туристы отказались от поездки во время отпуска из-за того, что им не с кем оставить кота или собаку.