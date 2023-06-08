Общество 08 июня 2023, 20:05 Жительница Дзержинска отсудила 400 тысяч рублей у школы за сломанную ногу у ребенка

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В Дзержинске мать ребенка, сломавшего ногу на уроке физкультуры, обратилась в суд с требованием взыскать с образовательного учреждения миллион рублей. В итоге ей удалось отсудить 400 тысяч рублей, сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал «Ni Mash».

Два года назад учитель физкультуры проводил урок по прыжкам в высоту, в качестве инвентаря он использовал обычную бельевую веревку. Один из учеников после неудачного приземления сломал в ногу, пострадавшего пришлось оперировать.

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Отмечается, что на восстановление здоровья после травмы мальчику понадобился год.