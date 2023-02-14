Общество 14 февраля 2023, 18:45 Жительница деревни в Нижегородской области рассказала, как ее дети ежедневно проходят пешком в школу по 6 километров

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В Нижегородской области дети из деревни Доенки Борского района вынуждены каждый день преодолевать по шесть километров, чтобы добраться от дома до школы. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на соцсети местной жительницы.

Школьный автобус ходит только до деревни Остреево и не заезжает в деревню Доенки. Работники Борской администрации объясняют такой неполноценный маршрут несоответствием дороги, из-за чего нет возможности обеспечить безопасный провоз детей.

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«Государственной Программой «Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2023 года» выделение средств на строительство данного моста не предусмотрено», — заявили в администрации Борского района.

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В администрации школы отметили, что все учащиеся, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут с разрешения родителей перейти на дистанционное обучение.