Жительница Чукотки бродила по тундре две недели

Работники увидели в бинокль движущуюся точку в бухте Румилет, вдали от дорог и населенных пунктов. Сначала им показалось, что это зверь. Однако потом они поняли, что там идет человек.

«Силуэт женский, движется очень медленно, еле-еле», — рассказали сотрудники нацпарка.

Оказалось, что 35-летняя сельчанка бродила по тундре две недели, питалась растениями. До ближайшего населенного пункта ей пришлось бы пройти около 20 километров. Женщина живет в селе Янракыннот, но нашли ее далеко от родного поселения.

Сельчанку доставили в отделение полиции поселка Провидения, где ей помогут вернуться домой.

Заблудиться в тундре легко: достаточно густого тумана в течение часа.