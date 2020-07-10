Жительница Чукотки бродила по тундре две недели
Сотрудники национального парка «Берингия» случайно нашли жительницу Чукотки, которая пропала две недели назад. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на нацпарк.
Работники увидели в бинокль движущуюся точку в бухте Румилет, вдали от дорог и населенных пунктов. Сначала им показалось, что это зверь. Однако потом они поняли, что там идет человек.
«Силуэт женский, движется очень медленно, еле-еле», — рассказали сотрудники нацпарка.
Оказалось, что 35-летняя сельчанка бродила по тундре две недели, питалась растениями. До ближайшего населенного пункта ей пришлось бы пройти около 20 километров. Женщина живет в селе Янракыннот, но нашли ее далеко от родного поселения.
Сельчанку доставили в отделение полиции поселка Провидения, где ей помогут вернуться домой.
Заблудиться в тундре легко: достаточно густого тумана в течение часа.