Жительница Челябинска выкинула кошку с балкона. Животное умирало почти 40 часов

Зоозащитники из Челябинска потребовали наказать местную жительницу, которая выбросила кошку с балкона шестого этажа. Животное умирало 39 часов, сообщил «Царьград».

По версии общественников, хозяйка намеренно выкинула домашнего питомица.

Волонтер общественной организации «Зооцентр» увидел пострадавшую трехцветную пушистую кошку в подъезде жилого дома. Четвероногое не двигалось и едва поднимало голову. Животное отвели в ветклинику.

После осмотра и рентгеновского исследования ветеринары диагностировали высотную травму: множественные переломы, пробитое легкое. Медики пытались спасти пострадавшую, но спустя несколько часов кошка умерла.

Кошка была стерилизованной. Ветеринары определили ее возраст — шесть лет.

Активисты вычислили балкон квартиры, с которого могла упасть кошка. Он застеклен и защищен жалюзи. А значит, чтобы в мороз выкинуть четвероногое, хозяйке пришлось поднять шторы и открыть раму. Все это указывает на осознанные действия. В беседах с жильцами зоозащитники установили предполагаемые фамилию и имя хозяйки. А после нашли в соцсетях ее аккаунт. На одной из фотографий с 55-летней женщиной запечатлена трехцветная кошка, очень похожая на погибшую.

Кадры с камеры видеонаблюдения в подъезде показали, что кошка упала задними лапами вниз. После животное ползло по тротуару и взбиралось на снег. Потом ее, неподвижно лежащую на сугробе, увидел местный житель, который и занес искалеченное животное в подъезд.

Зоозащитники обратились в полицию Ленинского района с требованием возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».