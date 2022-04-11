Жительница Челябинска склонила 10-летнюю дочь к интиму со знакомым. Ее задержали

В Челябинске правоохранители расследуют дело, связанное с действиями сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Ее мать подала заявление в полицию, заявив, что ее сожитель воспользовался дочерью для сексуальных утех. Об это написал Ura.ru.

«Знакомый матери девочки попросил ее уговорить дочь вступить с ними в сексуальный контакт, обещая женщине дать денег, а девочке купить iPhone. Когда все случилось, обещание мужчина не исполнил, и женщина сообщила обо всем в полицию. Поскольку она оказалась соучастницей, задержали обоих», — говорится в сообщении источника.

На 31-летнего мужчину и 38-летнюю женщину завели уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей.