Жительница Челябинска решила продать ресторан из-за плохой экологии в городе

Она выставила готовый бизнес на продажу в интернете. Копеева просит за свой ресторан 3,5 миллиона рублей. Женщина также готова обменять его на недвижимость, пикап или минивэн. Как рассказала ресторатор изданию, она приняла решение избавиться от заведения на улице Лесопарковой из-за удручающей экологической обстановки в городе. Копеева планирует переехать в другое место.

Ресторан Da zio Pino открылся два года назад с участием двух рестораторов из Италии. По словам собеседницы, они больше не являются собственниками этого бизнеса.

Пока ресторан продолжает свою работу. На кухне заведения есть все необходимое оборудование для приготовления традиционных итальянских блюд — пиццы и пасты.