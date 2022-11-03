Жительница Челябинска получила штраф за оскорбление одноклассницы дочери | 360°

03 ноября 2022, 15:43
Жительница Челябинска получила штраф за оскорбление одноклассницы дочери
Жительницу Челябинска оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что она оскорбила одноклассницу своей дочери в интернете. Об этом написал Ura.ru.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, мать решила вступиться за дочь, которая поссорилась со своей одноклассницей, и написала ей в интернете нелицеприятные сообщения.
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Родители девочки решили не оставить эти оскорбления без внимания и подали жалобу в полицию. В итоге обидчицу приговорили к административной ответственности.
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