Жительница Челябинска получила два титула на конкурсе красоты в Дубае | 360°

Общество 09 ноября 2022, 14:00 Жительница Челябинска получила два титула на конкурсе красоты в Дубае

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Жительница Челябинска Назифе Османова в свои 62 года завоевала два титула на конкурсе красоты, который проходил в Дубае. Об этом написал сайт kp.ru.

В родной город она привезла сразу две награды: «Queen of the Europe 2022» и «Grand Prix Miss Universal World − 2022».

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Назифе замужем, имеет три сына и четверо внуков.

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«В свободное время хожу в бассейн, читаю, посещаю массажный кабинет», − рассказала уроженка Челябинска.

Впереди ее поджидают участие в vip дефиле на благотворительном вечере «Родные сердца», а также съемки в Таиланде.