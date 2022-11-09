Жительница Челябинска получила два титула на конкурсе красоты в Дубае | 360°

09 ноября 2022, 14:00
Жительница Челябинска получила два титула на конкурсе красоты в Дубае
Жительница Челябинска Назифе Османова в свои 62 года завоевала два титула на конкурсе красоты, который проходил в Дубае. Об этом написал сайт kp.ru.
В родной город она привезла сразу две награды: «Queen of the Europe 2022» и «Grand Prix Miss Universal World − 2022».
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Назифе замужем, имеет три сына и четверо внуков.
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«В свободное время хожу в бассейн, читаю, посещаю массажный кабинет», − рассказала уроженка Челябинска.
Впереди ее поджидают участие в vip дефиле на благотворительном вечере «Родные сердца», а также съемки в Таиланде.
Челябинск
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