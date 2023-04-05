Общество 05 апреля 2023, 14:13 Жительница Британии рассказала, что помогло ей дожить до 109 лет

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Старейшая жительница Великобритании Марджори Ходнетт отпраздновала свой 109-й день рождения и поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщило Utro.ru.

По словам британки, так долго жить ей помогают добрые дела. Марджори Ходнетт не делит их на большие и маленькие и старается делать при первой возможность.

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«Это правила по которым нужно жить, но не думаю, что полностью их придерживалась», — поделилась долгожительница.

Она также добавила, что в ее случае играет роль и наследственность. В ее роду многие жили долго. На сегодняшний день старше Марджори Ходнетт было только 34 жителя Великобритании.

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