05 апреля 2023, 14:13
Жительница Британии рассказала, что помогло ей дожить до 109 лет
Старейшая жительница Великобритании Марджори Ходнетт отпраздновала свой 109-й день рождения и поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщило Utro.ru.
По словам британки, так долго жить ей помогают добрые дела. Марджори Ходнетт не делит их на большие и маленькие и старается делать при первой возможность.
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«Это правила по которым нужно жить, но не думаю, что полностью их придерживалась», — поделилась долгожительница.
Она также добавила, что в ее случае играет роль и наследственность. В ее роду многие жили долго. На сегодняшний день старше Марджори Ходнетт было только 34 жителя Великобритании.
Великобритания
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