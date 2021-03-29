Жительница Башкирии облила соседа бензином и подожгла его из-за сигареты

Жительница Башкирии пойдет под суд за покушение на соседа. Во время ссоры на лестничной площадке она облила его бензином и подожгла.

Покушение произошло в октябре в городе Агидель. По версии следствия, конфликт между соседями начался из-за того, что 36-летняя женщина курила на лестничной площадке многоквартирного дома.

По информации «Вестей», мужчина попросил у женщины сигарету, но та отказала. Издание также уточнило, что соседка находилась на лестнице в компании пьяных подруг.

«В ходе скандала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она схватила бутылку с бензином, облила им своего оппонента и подожгла», — сообщили в прокуратуре Башкирии.

Мужчина получил ожог половины поверхности своего тела. Его повреждения квалифицировали как тяжкие.

После конфликта женщине предъявили обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью. Свою вину она признала частично.

Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы дела направлены в Краснокамский межрайонный суд.