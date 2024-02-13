Общество 13 февраля 2024, 09:31 Жительница Авдеевки трое суток шла под обстрелами к родственникам в Донецк РИА «Новости»: жительница Авдеевки прошла в Донецк через линию соприкосновения РИА «Новости»

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Мирная жительница Авдеевки в январе пешком дошла до Донецка. В пути она потеряла отца, попала в объектив дронов и перешла линию боевого соприкосновения. Женщина рассказала РИА «Новости» о своей эвакуации.

Авдеевцы объединились и решили пройти через освобожденную часть города в Донецк. К группе присоединились Валентина и ее отец. По пути к гостинице «Царская охота» на улице Ленина мужчина погиб под обстрелами — у него за спиной взорвалась мина. Дочь не смогла уговорить других горожан пойти дальше и отправилась одна.

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Дорога заняла трое суток. Женщина шла под звуки перестрелок в лесопосадке, видела перебегающих людей. Вокруг гремели взрывы. Часть пути за ней наблюдали два беспилотника.

«Я шла по дороге, потому что у меня вообще не было выбора. Над моей головой постоянно держались два беспилотника. Отстали, только когда я дошла до поста российских военных», — сказала она.

На блокпосту ее накормили и отвезли к родственникам в Донецк. Женщина назвала чудом тот факт, что смогла пройти через линию боевого соприкосновения без единой царапины.

Российские войска вошли в Авдеевку, подтвердила украинская администрация. В боях применили танки и боевые машины пехоты. Немецкий журналист Юлиан Репке сравнил освобождение этого города с взятием Артемовска.